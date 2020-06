Przegląd prasy 16.06.2020 Katowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Katowice. We wtorek, 16 czerwca 2020, został oficjalnie otwarty drugi z trzech nowych basenów w Katowicach - Basen Burowiec przy ul. Konnej 2. Basen będzie czynny dla mieszkańców Katowic i okolic od środy 17 czerwca od godz. 6 rano. Jako pierwsze do basenu wskoczyły dziewczyny przebrane za syreny. Na kąpiel nie zdecydowali się ani Witold Bańka - szef Światowej Agencji Antydopingowej, ani Marcin Krupa, prezydent Katowic.

We wtorek użytkownicy sieci T-Mobile mogą mieć poważne kłopoty z zasięgiem. Operator telefonii komórkowej pokazuje, że może to dotyczyć prawie całej Polski.

W stolicy województwa śląskiego po raz pierwszy funkcjonuje w tym roku Zielony Budżet miasta Katowice. Jego pula to trzy miliony złotych, a cała inicjatywa to uzupełnienie Budżetu Obywatelskiego. Nowa forma konsultacji społecznych pozwalała mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Przez ponad miesiąc, od 1 kwietnia do 14 maja, wpłynęło 128 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.