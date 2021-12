Przegląd prasy 14.12.2021 Katowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

13 grudnia 1981 roku w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 0:00 na terenie Polski został wprowadzony w życie dekret o stanie wojennym. Oznaczało to rozpoczęcie działań o charakterze militarnym skierowanym przeciwko społeczeństwu polskiemu skupionemu wokół ruchu społecznego Solidarności. Na Śląsku wojsko i policja pojawiły się we wszystkich zakładach pracy. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z kopalni Manifest Lipcowy, kopalni Staszic i Huty Katowice.

Województwo śląskie ma budżet na rok 2022. Uchwalono go podczas sesji sejmiku, która odbyła się 13 grudnia. To ponad dwumiliardowy budżet, który podobnie jak ten z 2021 roku, został przyjęty w cieniu pandemii. Jednym z priorytetów ma być transport, ale nie zapomniano też o ochronie zdrowia, inwestycjach oraz wsparciu służb i instytucji państwowych. Radni pamiętali też o 40. rocznicy stanu wojennego.

Prasówka 14.12 Katowice: pozostałe wydarzenia

Wiernych w kościołach w województwie śląskim ubywa w szybkim tempie. Życie sakramentalne w Polsce i w Śląskiem w roku 2020 r., przedstawione zostało w kolejnym roczniku, który po łacinie nazywa się annuarium statisticum ecclesiae in Polonia. Wszystkie dane przedstawione są w zestawieniu z rokiem 2019. Najczęściej odnotowane są spadki, ale w wielu przypadkach wynikały one z sytuacji, jaka zaistniała w związku z pandemią koronawirusa. Co to oznacza dla Kościoła?