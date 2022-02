Przegląd prasy 14.02.2022 Katowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Już od godziny 10.00 w niedzielę 13 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, na gości czekało ponad 100 wystawców, którzy przygotowali pokazy mody ślubnej, degustacje potraw i słodkości na stoiskach, a także prezentacje zespołów weselnych i samochodów, które mogą zabrać pary młode do ślubu. Zobacz zdjęcia z wydarzenia w naszej galerii.

Rozpoczęły się ferie dla ponad 550 tysięcy uczniów z województwa śląskiego. W beskidzkich miejscowościach turystycznych zacierają ręce, bo jeśli patrzeć na to, co dzisiaj 13 lutego działo się w Szczyrku, to górale mogą liczyć na znakomitą końcówkę zimowego sezonu.