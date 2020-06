Przegląd prasy 12.06.2020 Katowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.06.2020, w Katowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogoda na sobotę. Upał, burze i grad. To będzie najcieplejszy dzień wiosny 2020”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Katowice 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogoda na sobotę. Upał, burze i grad. To będzie najcieplejszy dzień wiosny 2020 Pogoda na sobotę 13 czerwca: burze i upał. Będzie duszno, gorąco i burzowo. Synoptycy przewidują, że to będzie najbardziej gorący dzień tegorocznej wiosny. Termometry pokażą nawet 30 stopni w cieniu. 📢 W Rosarium Parku Śląskiego zakwitły róże. Tysiące krzewów róż w największym w Europie ogrodzie różanym W największym w Europie ogrodzie różanym, czyli Rosarium Parku Śląskiego, zakwitły róże. To tysiące krzewów, które można podziwiać na powierzchni 7 ha chorzowskiego ogrodu różanego. Obsadzone krzewami róż kwietniki w kształcie plastra miodu i kwietniki w kształcie soczewek wyglądają przepięknie. W powietrzu czuć kwiatowy zapach. W Rosarium zobaczymy około 300 odmian róż.

📢 Okradli nietrzeźwego mężczyznę w centrum Katowic Wywiadowcy z katowickiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież gotówki. Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym areszcie, a następnie na czas trwającego postępowania objęci policyjnym dozorem. Grozi im kara do 5 lat więzienia. 📢 Atrakcje turystyczne w Bielsku-Białej i okolicach. W tych miejscach nie będziesz się nudzić Bielsko-Biała i jego okolice to wyjątkowo malowniczy region, w którym trudno się nudzić. Zobacz, jakie atrakcje turystyczne czekają na Ciebie. 📢 Lidl - wielka wyprzedaż! To już od dziś. Rabaty do -80 proc. na artykuły przemysłowe i odzież Sieć sklepów LIDL zaczyna tuż po Bożym Ciele akcję wielkiej wyprzedaży. Od 12 czerwca zostaną obniżone ceny ponad 100 artykułów. Przeceny będą sięgać nawet 80 proc. Sprawdź, jakie artykuły można będzie w Lidlu kupić taniej - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te produkty.

📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami. 📢 TOP 12 najmodniejszych osiedli w Katowicach. Tu wszyscy chcą mieszkać, choć nie każdego na to stać Najmodniejsze osiedla Katowic - które to Waszym zdaniem? Bażantowo, Koszutka, Trzy Stawy, a może Dębowe Tarasy? To o mieszkania w tych lokalizacjach najczęściej pytają klienci i to tu mieszkania sprzedają się najszybciej. Ale nie każdy może tu mieszkać. Raz, że ceny są wysokie, nierzadko na mieszkanie trzeba wydać milion, dwa - nie ma wielu mieszkań na sprzedaż w tej lokalizacji. Zobaczcie Top 10 najmodniejszych osiedli Katowic. Kliknijcie w "zobacz galerię".

📢 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce policzyć każdego pasażera. W jaki sposób? Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce wiedzieć ilu pasażerów podróżuje każdym kursem autobusowym, tramwajowym czy trolejbusowym na swoim terenie. Ma w tym pomóc nowy system zliczania pasażerów. Aktualnie prowadzony jest dialog techniczny, który ma na celu m.in. zweryfikowanie możliwości technicznych dostępnych na rynku automatycznych systemów zliczania osób, korzystających z komunikacji miejskiej na terenie GZM. 📢 20 rzeczy, których Czesi zazdroszczą Polakom! Wiedziałeś o tym? Wielu będzie zaskoczonych! Polacy często narzekają na życie w swoim kraju i cechy swoich rodaków. Tymczasem nasi sąsiedzi zza południowej granicy zazdroszczą nam wielu rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. Czeski serwis internetowy G.cz. przygotował zestawienie powodów, dla których lepiej urodzić się Polakiem niż Czechem. Zobaczcie 20 z nich - kliknijcie w "zobacz galerię". 📢 Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata. Zobaczcie zdjęcia Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata to kolejne rośliny w rozkwicie. Każda pora roku jest dobra, by tu zajrzeć, a czerwiec to czas kwitnienia m.in. rododendronów i róż.

Ile można zarobić za bycie w komisji wyborczej?