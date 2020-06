Przegląd prasy 10.06.2020 Katowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06.2020, w Katowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Palmy powróciły na rynek w Katowicach! To cztery feniksy kanaryjskie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Katowice 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Palmy powróciły na rynek w Katowicach! To cztery feniksy kanaryjskie Jeszcze przed tygodniem katowiccy urzędnicy przekonywali, że nie wiadomo kiedy palmy wrócą na rynek w Katowicach. Powodem miał być koronawirus i fakt, że pod palmami i nad Sztuczną Rawą będą gromadzić się ludzie. Tymczasem feniksy kanaryjskie na rynku już są. Przyjechały z Panewnik, gdzie spędziły zimę i większą część wiosny. 📢 Rozpoznajecie? Są poszukiwani przez śląską policję za kradzieże rozbójnicze [GALERIA ZDJĘĆ] Uwaga! W galerii zdjęcia i opisy poszukiwanych za kradzieże rozbójnicze w województwie śląskim. Jeśli kiedykolwiek ich widzieliście, zgłoście to policji.

📢 Katowicki MPGK zbroi się, by spełnić wymogi ustawy o elektromobilności. Flotę przedsiębiorstwa zasiliły właśnie cztery śmieciarki Katowicki MPGK ma już elektryczną zamiatarkę, teraz kupił jeszcze cztery eko śmieciarki na gaz ziemny. Kosztowały łącznie ponad 3,1 mln zł. Będą jeździły po centrum miasta oraz osiedlach Paderewskiego, Radockiego i Tysiąclecia. W planach są zakupy kolejnych takich pojazdów, bo do roku 2022 co najmniej 10 proc. taboru przedsiębiorstwa muszą stanowić pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym, a do roku 2025 aż 30 proc. 📢 Koronawirus: Górnicze rodziny walczą z wirusem i biurokracją [Uwaga! TVN]. Zobacz WIDEO Wymazobusy, które nie przyjeżdżają pod właściwy adres. Zagubione testy i długie tygodnie czekania na ich wyniki. Tak wygląda codzienność górniczych rodzin, zamkniętych na kwarantannie. Wygrali walkę z chorobą, teraz muszą mierzyć się z niewydolnością biurokracji.

📢 Katowice otwierają place zabaw i siłownie pod chmurką. Będą dostępne od 10 czerwca Katowice otwierają place zabaw i siłownie pod chmurką. Będą dostępne od 10 czerwca. Opiekunów dzieci, które będą korzystały z tej infrastruktury, urzędnicy proszą o zachowanie bezpiecznej odległości i stosowanie maseczek. 📢 Galeria Katowicka przywraca kolejne wyłączone z powodu pandemii koronawirusa strefy Galeria Katowicka przywraca kolejne wyłączone z powodu pandemii koronawirusa strefy. Wracają m.in. strefy wypoczynku, rozrywki dla dzieci oraz coworkingu. Wciąż nie wiadomo, kiedy zaczną działać kino oraz scena teatralna. Centrum handlowe nadal działa w reżimie sanitarnym. Co to oznacza? 📢 Kupiłeś ten ser w Biedronce? Nie jedz go, może ci zaszkodzić! Kupiłeś w Biedronce ten produkt? Sprawdź natychmiast, czy nie trafiłeś przypadkiem na wycofaną partię. Czytaj więcej - kliknij w "zobacz galerię".

📢 Katowice pozwały Anitę Gargas za "Magazyn śledczy". Znamy listę żądań Kolejny etap sprawy Katowice - Anita Gargas: miasto złożyło pozew sądowy. Wiemy, czego domaga się Miasto od TVP i reporterki "Magazynu Śledczego". 📢 Katowice: Premier Morawiecki uspokaja, popiera plan Sasina i pozdrawia Ślązaków. 17 tys. górników będzie miało testy Wielka burza po planie zamknięcia przez ministra Jacka Sasina 12 kopalń na trzy tygodnie zmieniła się wczoraj w deszcz. Rząd doprecyzował swój plan. Kopalnie będą częściowo fedrować. W Katowicach pojawił się dziś, 9 czerwca, poseł ze Śląska, premier Mateusz Morawiecki, by stwierdzić, że „sytuacja jest stabilna". Konkretnie nie odpowiedział na żadne z trzech możliwych do zadania przez dziennikarzy pytań. Wiadomo jednak, że nie zamierza odsunąć wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina od zarządzania górnictwem. Jednak zdecydowanym stanowiskiem śląsko-dąbrowskiej „S" przejął się na tyle, że uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

📢 Ogromna stacja trafo na Dworcowej w Katowicach. Wątpliwa ozdoba deptaka, którego budowa pochłonie ponad 15 mln zł Dworcowa po przebudowie za ponad 15 mln zł będzie kolejnym katowickim deptakiem. Ma to być – jak zapowiadali autorzy koncepcji - „salon miasta”. Tyle, że w centralnej części ulicy stanęła… stacja transformatorowa. Jest ogromna, co prawda nie najbrzydsza, ale ozdobą deptaka na pewno nie będzie. Do tego bardzo rzuca się w oczy.

Jak głosować korespondencyjnie?