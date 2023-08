Przegląd nowości w kinach Helios. Co czeka kinomanów w tym tygodniu?

Rodziny i fanów filmów animowanych Helios zaprasza na opowieść pełną magii pod tytułem „MAVKA i Strażnicy Lasu”. Wróżka Mavka i muzykant Łukasz stają się nierozłączni, a rodzące się między nimi uczucie rozkwita jak czarodziejski kwiat. Sielankę burzy próżna i chciwa księżniczka, która postanawia wykraść źródło życia strzeżone przez Mavkę. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko co stanie im na drodze do wypełnienia rozkazu.

Uwadze widzów w każdym wieku sieć poleca także premierowe pokazy filmu „Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos”. Po latach bycia chronionym przed ludzkim światem, bracia wyruszają, aby zdobyć serca nowojorczyków i zostać zaakceptowanym jako normalni nastolatkowie poprzez bohaterskie czyny. Ich nowa przyjaciółka April O'Neil pomaga im w walce z tajemniczym syndykatem.

Kolejną nowością, która będzie wyświetlana od najbliższego piątku, 4 sierpnia, jest produkcja „Meg 2: Głębia”. Śmiały zespół badawczy wyrusza na głębinową eksplorację czeluści oceanu. Na miejscu spotykają prehistoryczną i nieprzyjazną faunę, co zmusza załogę do walki o przetrwanie. Dodatkowo trzy potężne megalodony wypływają ku powierzchni, wywołując zamęt i wszechobecny chaos. Są głodne i niebezpieczne.