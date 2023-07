Przegląd filmowych nowości w kinach Helios

Helios poleca także animację „MISS KRAKEN. Ruby Gillman”. 16-letnia, Ruby Gillman stara się dopasować do zasad w liceum, ale czuje się niezauważana. Ruby nie może spędzać czasu z dzieciakami na plaży, ponieważ jej nadopiekuńcza mama, zabroniła jej wchodzić do wody. Ale kiedy Ruby złamie tę zasadę, odkryje, że jest potomkinią wojowniczych Krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci, Wojowniczej Królowej Siedmiu Mórz. Ruby będzie musiała w końcu zaakceptować to, kim jest i zrobić coś wielkiego, by chronić tych, których kocha najbardziej…