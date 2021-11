Przedstawiciele rządu spotkali się ze związkowcami ws. programu dla górnictwa. W PGG pieniędzy wystarczy tylko do lutego

- Jeśli umowa społeczna nie zostanie prenotyfikowana do końca roku, to wszystkie spółki węglowe, nie tylko PGG, mają problem, bo może nie być dopłat do bieżącej produkcji. Próba płacenia przez rząd, bez ustaleń w Unii Europejskiej, może się skończyć tak, jak miało to miejsce w przypadku stoczni. Unia się nie zgodzi, trzeba będzie oddać pomoc, a to będzie problem - podkreśla Bogusław Hutek, szef związku w Polskiej Grupie Górniczej.