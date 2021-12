Przed urzędem wojewódzkim w Katowicach stanęła wystawa. Jej celem jest upamiętnienie powstania wielkopolskiego

Historia, która łączy Polaków

Na wystawie przygotowanej przez oddział IPN w Poznaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z powstaniem, czyli jego genezę, okoliczności wybuchu oraz przebieg. Twórcy dokonali także próby bilansu powstania oraz wkładu Wielkopolan w walki o granice całej II RP.

- Wystawa została oparta o szeroko znane materiały archiwalne, zarówno jeśli chodzi o dokumentację fotograficzną, jak i faktografię. Jej istotą jest zwięzłość. To przekaz skierowany do przechodnia, który ma nie wiele czasu na to, by się z nią zapoznać. Wystawa powinna dać mu wyobrażenie o tym, co działo się w tamtym okresie - mówił Andrzej Sznajder dyrektor katowickiego IPN.