Przed nami XV Europejski Kongres Gospodarczy 2023 w Katowicach. Zobacz, co czeka nas na najważniejszej gospodarczej konferencji w Europie

XV Europejski Kongres Gospodarczy 2023. O czym będą dyskutować eksperci na EKG?

W programie EKG są aż 22 ścieżki tematyczne, a 5 głównych to geopolityka , wsparcie dla Ukrainy , gospodarka i klimat , transformacja sektora energii oraz digitalizacja . Przez trzy dni, od 24 do 26 kwietnia w MCK odbędzie się blisko 170 debat.

W poniedziałek 24 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpocznie się XV Europejski Kongres Gospodarczy 2023, który otworzy sesja plenarna " Nowa europejska gospodarka w nowym świecie ". Moderatorem inauguracyjnej dyskusji będzie Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Rady EEC, a wezmą w niej udział:

Wśród prelegentów i prelegentek będą politycy, menedżerowie wielkich firm, przedsiębiorcy, eksperci i naukowcy naukowcy. Do Katowic przyjedzie wielu zagranicznych gości, będą to m.in.: Phillip Cornell, dyrektor ds. energii i zrównoważonego rozwoju Economist Impact, Mindaugas Liutvinskas, wiceminister finansów Litwy, Irene Moreira, minister mieszkalnictwa i planowania terytorialnego Urugwaju, Victor Grigorescu, minister energii Rumunii w latach 2015-2017, Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania; Miroslav Skřivánek, wiceminister rolnictwa Czech; Peter Švec, wiceminister gospodarki Słowacji i Inga Žilienė, wiceminister energetyki Litwy oraz przedstawiciele międzynarodowej dyplomacji.

W debatach wezmą udział także przedstawiciele polskiego rząd, będą to m.in. Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, Adam Niedzielski, minister zdrowia, Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Pyzik, podsekretarz stanu, pełnomocnik do spraw dialogu społecznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Marek Wesoły, poseł na sejm RP, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W trakcie EKG odbędzie się również kilka wydarzeń towarzyszących, podczas których rozstrzygnięte zostaną konkursy: „EEC Startup Challenge”, „Inwestor bez granic”, „Ranking Zielonych Inicjatyw” oraz „Top Inwestycje Komunalne”.