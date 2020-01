Przebudowa węzła Piotrowice na DK81: zmiany w organizacji ruchu odwołane

Strajk straży miejskiej: Mandatów nie wystawiamy

Straż Miejska w Katowicach nie wystawia mandatów. To początek strajku włoskiego, który rozpoczął się 1 stycznia 2020 roku. Strażnicy nie odstępują od swoich obowiązków, jednak wykonują je bardzo skrupulatnie, co mocno wydłuża interwencje. "Solidarność" skarży się na brak rąk do p...