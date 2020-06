Protest związkowców ze "skarbówki" w Katowicach

– Ludzie czują się zagrożeni i boją się o swoje zdrowie – oceni Dominik Lach, przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Podatkowej Województwa Śląskiego. – Zdarza się, że dezynfekcja jest robiona dopiero po kilku dniach i to nie we wszystkich pomieszczeniach. W tej chwili ogniska choroby mamy w Tychach i Cieszynie. W naszej ocenie ryzyko zakażenia mogłoby zostać zmniejszone także poprzez umożliwienie pracy zdalnej większej liczbie osób.

Za symbol zemsty uznanli, że w tym roku, po raz pierwszy od lat, pracownikom nie wypłacono premii kwartalnej. Pieniądze za pierwszy kwartał tego roku powinny wpłynąć na ich konta do 30 kwietnia. (chodzi o ok. 500 zł. brutto na osobę).

– COVID-19 nie może być pretekstem do niewypłacenia nagród. To są pieniądze pracowników – oburza się Lach. Jak dodaje, co miesiąc wynagrodzenia pracowników są pomniejszane o 3 proc., i to właśnie z tych środków wypłacane są premie kwartalne, które mają charakter motywacyjny.

Protestujących wsparły inne branże: górnicy, hutnicy, kolejarze.

Jeszcze przed pikietą swoje pismo wystosowała dyrekcja Inspekcji Administracji Państwowej. - Smutną tradycją funkcjonowania Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w katowickiej Izbie Administracji Skarbowej stały się protesty i zadymy. Są one organizowane bez względu na okoliczności, bez względu na postawę dyrekcji i otwartość na rozmowy ze Związkiem. Smutną tradycją stało się też oczernianie, pomawianie czy wręcz, ujmując sprawę wprost, wyzywanie pracowników na forum internetowym skarbowcy.pl. Określenia w stylu: „debil”, „mściwa bestia”, „faworyta” stały się przykrym standardem narracji prowadzonej przez ten związek zawodowy - czytamy w informacji podpisanej przez rzecznika Izby Michała Kasprzaka.