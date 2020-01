Protest matek przed oddziałami ZUS. Kobiety powiesiły plakaty, a pracownicy ZUS-u je zdejmują

Protest zorganizowały kobiety skupione wokół Grupy Ruch Społeczny Kobiety na Działalności Gospodarczej kontra ZUS, istniejącej na Facebooku.

- Każde, nawet najdrobniejsze przewinienie staje się powodem do pozbawiania nas świadczeń związanych z macierzyństwem. Dzieje się to nawet lata wstecz! Kobiety dostają pisma, pytania oraz decyzje, w odniesieniu do których próżno szukać podstaw prawnych. W ten sposób jesteśmy narażane na kosztowne, wieloletnie sprawy sądowe - mówią kobiety.