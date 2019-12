Prokurator ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymany za jazdę po alkoholu

- Prokurator został zatrzymany 21 grudnia przez osoby postronne – mówi prokurator Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej. - Następnego dnia Sąd Dyscyplinarny przy Prokuraturze Generalnej wydał zgodę na wszczęcie wobec niego postępowania karnego.

Została mu cofnięta delegacja do Prokuratury Krajowej. Został zawieszony w obowiązkach służbowych.

Jego bezpośredni przełożony w Gliwicach wszczął wobec niego postępowanie służbowe.

Jeśli zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila, to kierowanie pojazdem w taki stanie jest przestępstwem, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.