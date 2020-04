Prof. Marian Gierula nie żyje. Legenda WNS-u Uniwersytetu Śląskiego, wychował wiele pokoleń dziennikarzy

Był legendą. Zarówno wśród studentów dziennikarstwa, jak i śląskich dziennikarzy. Był bardzo krytyczny wobec współczesnego dziennikarstwa. Nie akceptował spłycania ważnych tematów. Nie rozumiał, jak można popełniać błędy, uważał, że dziennikarstwo to misja i jako misja musi być wykonywane perfekcyjnie. Zawsze będę ich widział razem – ekipę Gieruli, Jachimowskiego, Michalczyka, Oniszczuka, Grzonki…

Wielu studentów sprzed 20-30 lat, ale i lat wcześniejszych, doskonale pamięta ich badania nad dziennikarstwem, badania nad mediami lokalnymi, w tym badania nad „Dziennikiem Zachodnim”, które potem - wydawane w formie cyklicznego, poważnego opracowania - służyły nauce i medialnemu biznesowi.

Gierula nie był dla studentów bratem łatą. My, studenci, wściekaliśmy się, że nigdy nie dostrzegał wagi naszych poważnych spraw. My mu o kwestiach życia i śmierci („Nie da się tego zrobić, panie profesorze, bo mam dzisiaj randkę”), a on wysyłał nas nazajutrz do opolskiego Namysłowa na badania ankietowe wśród rolników. Bo przecież coś czytają i na pewno były to czasopisma lokalne.