Proces zomowca z kopalni „Wujek”. Wyrok skazujący – prawomocny. Zostaje za kratkami

– Oskarżam prokuratorów wojskowych z Gliwic za to, że zmusili także mnie do napisania tych raportów, a ja nie miałem dość siły, żeby się sprzeciwić. Byłem rok po ślubie, bałem się o pracę. A tamta władza miała wtedy siłę – mówił teraz przed Sądem Apelacyjnym.

Zaprzeczał, by się ukrywał. – Polskie władze wiedziały, gdzie mieszkam i gdzie pracuję – dodał. – Stawiałem się na każde wezwanie niemieckiej prokuratury. Miałem prawo sądzić, że jestem bezpieczny po tym, jak moja sprawa została w 1994 roku umorzona przez prokuraturę w Norymberdze. Dlatego bez obaw wielokrotnie wyjeżdżałem do Chorwacji, Francji czy Polski.

Jeszcze raz przeprosił za tragedię, jaka wydarzyła się w kopalni „Wujek”, bo to była tragedia – podkreślał. – Mówię to nie jako oskarżony, ale jako ojciec dorosłej córki, brat górników – przekonywał sąd. Nie wiedział, że jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. W maju ubiegłego roku jechał do Chorwacji na ślub córki kolegi i został zatrzymany na granicy, a potem wydany Polsce. Zgodził się na tę ekstradycję.

Jednak niemieckie organy ścigania nadal wzywały go do założenia wyjaśnień, ostatnio w 2014 roku. To wtedy katowicki sąd wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Sprawa ma swój początek w pierwszych latach 90., bo to wtedy katowicka prokuratura zaczęła ścigać byłych funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO, a za tymi, którzy wyjechali z kraju, wysłała listy gończe. Dlatego Romanem S. zajmowała się niemiecka prokuratura i w 1994 roku umorzyła sprawę.