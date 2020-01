Prezydent Duda i Mateusz Morawiecki w Katowicach. Prezydent i premier byli obecni na tradycyjnej Karczmie Piwnej

Tradycyjna górnicza impreza odbyła się w katowickim Spodku. Podczas niej zarówno prezydent, jak i premier wygłosili specjalne przemówienia skierowane do wszystkich zgromadzonych.

Prezydent RP Andrzej Duda przypominał o wyjątkowym charakterze tegorocznej karczmy. W tym roku mija bowiem 40 lat od powstania Solidarności. - Niezależnie jaka jest władza, życzę żeby związek zawsze był samorządny i niezależny. Rzetelna obrona praw pracowników jest istotna. Z góry chce zapowiedzieć, że chciałbym żeby ten rok był wyjątkowy. Solidarność to największy ruch społeczny w Europie, jak i na świecie. Do wolności dążył i tą wolność uzyskał. Zdobył ją w sposób pokojowy, bez użycia broni. To jest wielkie zwycięstwo - powiedział Andrzej Duda w Katowicach.