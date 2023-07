Premierowe seanse w kinach Helios dostępne już teraz

Z kolei wielbiciele przygód będą zachwyceni filmem „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”, w którym byli naziści zostają zatrudnieni przez rząd USA i mają zagwarantować Zachodowi zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim w wyścigu kosmicznym. Wkrótce okazuje się jednak, że jeden z nich pragnie przemodelować świat według własnej wizji. Powstrzymać może go jedynie Indiana.

Najmłodszych widzów ucieszą również seanse „MISS KRAKEN. Ruby Gillman”, w której Ruby odkrywa, że jest potomkinią wojowniczych Krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci, a także animacji „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film”. Kiedy złoczyńca zaczyna grozić Paryżowi czarną magią, do walki z nim staje Marinette, nastolatka przemieniona w superbohaterkę – Biedronkę. Dziewczyna łączy siły z Czarnym Kotem – charyzmatycznym obrońcą

Helios zaprasza także na premierowe pokazy najnowszej animacji Disneya i Pixara „Między nami żywiołami” opowiadającej o Mieście Żywiołów, w którym mieszkają obok siebie przedstawiciele czterech nacji - Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza. Iskra - twarda, wygadana i wybuchowa dziewczyna, zaprzyjaźnia się z pogodnym, choć nieco ciapowatym i łzawym Wodkiem. Nowa znajomość zmusza ją do zrewidowania poglądów na życie.

sprawiedliwości. Helios zachęca widzów do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest voucher na rodzinną wycieczkę do Paryża śladami bohaterów – szczegóły na www.helios.pl/biedronka.