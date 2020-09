Prasówka Katowice 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Katowicach nie minęło Cię nic ważnego

W niedzielę 6 września na katowickim lotnisku Muchowiec. To było prawdziwe święto dla miłośników motoryzacji! Kliknij w :zobacz galerię".

Jeden z uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach jest zakażony koronawirusem. Klasa, do której chodzi uczeń, została skierowana na obowiązkową kwarantannę. Pozostali uczniowie chodzą do szkoły w normalnym trybie.

To już prawie pewne, że w 2021 roku zapłacimy więcej za komunikację publiczną, której organizatorem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To cena pandemii COVID-19, z powodu której miasta dopłacą do transportu 20 milionów złotych. - Zobaczymy, na jakim poziomie zamkniemy tegoroczny budżet i dopiero wtedy będziemy uwzględniać zmiany w taryfie biletowej - zapowiedział Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

Katowice na przestrzeni lat zmieniły się nie do poznania. Jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne biurowce, w planach są kolejne inwestycje i zabudowa. Ale biurowce na mapie Katowic pojawiły się już kilkadziesiąt lat temu. Nowoczesne jak na tamte czasy, choć lata największej świetności mają już dawno za sobą. W większości przetrwały do dziś.