Prasówka Katowice 30.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Katowicach nie minęło Cię nic ważnego

Brodka, jedna z najbardziej znaczących artystek polskiej sceny muzycznej z koncertem w NOSPR w Katowicach! „O.Sadza” to nazwa trasy koncertowej, która zaskakuje nie tylko unikalnym brzmieniem, ale także poszerzonym orkiestrowym składem. Album „Sadza”, który stał się inspiracją dla trasy koncertowej, zadebiutował na ósmym miejscu oficjalnej listy sprzedaży w Polsce, zdobywając również prestiżową nagrodę Fryderyka 2023. Koncert Brodki w Katowicach odbędzie się 30 maja 2024 roku o godzinie 20:30.

Już w najbliższy piątek odbędzie się wielkie otwarcie Pana Precla w Katowicach! Przy ulicy 30 Maja 20! Dla każdej osoby przewidziany jest darmowy precel! Czeka na Was wiele atrakcji!

Linie lotnicze We Lecim wracają pod Spodek z okazji dnia dziecka! Tym razem połączą siły z kolektywem Move The Groove, czyli specjalistami do spraw house’u i zagrają w prezencie dla wszystkich dużych dzieci!

Już w najbliższą sobotę zapraszmy na imprezę w Centrum Kato - Tarasy spodka.