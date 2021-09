Prasówka Katowice 29.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Katowicach nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek 28 września minęły dokładnie dwa lata od premiery spektaklu "Łysek" z pokładu Idy w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" w Katowicach. Z tej okazji na ścianie jednej z kamienic w katowickim Załężu odsłonięto mural przedstawiający głównego bohatera opowiadania Gustawa Morcinka. Jego autorką jest Mona Tusz.

Licia Fertz to 91-letnia Włoszka, która odniosła spektakularny sukces na Instagramie, dając się poznać jako modelka. Ostatnio pojawila sie na okładce magazynu Donna Moderna. Kobieta pozowała takim fotografom, jak Julian Hargreaves czy polski artysta, Hektor Werios, z bizuterią Celiny Szelejewskiej-Pigulli.

Zastanawialiście się, jak wygląda więzienie od środka? W jakich warunkach mieszkają więźniowie, co znajduje się w więziennych celach? Czy wyglądają jak w hotelach? Zajrzeliśmy do środka polskich więzień. Zobaczcie zdjęcia.

„Jeż MegaZwierz” - tak zatytułowany jest projekt Tauronu, w ramach którego firma pokazuje, jak samodzielnie zbudować domek dla jeża. Jak się okazuje, to wcale nie jest trudne. Może spróbujecie?

Zgodnie z prognozami, tysiąc nowych zachorowań dziennie, pojawił się jeszcze we wrześniu... a mianowicie wczoraj! Aż 1234 nowych przypadków zakażeń, odnotowano minionej doby! To najwyższy wyniki od 27 maja, a zarazem wzrost o 40 proc. w stosunku do środy z ubiegłego tygodnia! Zmarły 22 osoby. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach woj. śląskiego? Gdzie zakażeń jest najwięcej? Kliknij w galerię i sprawdź.