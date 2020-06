Prasówka Katowice 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Katowicach nie minęło Cię nic ważnego

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

W pikiecie wzięło udział ok. 100 osób. Została zorganizowana jako protest przeciwko działaniom dyrektora, który zdaniem związkowców łamie ich prawa pracownicze. Trąbki, piszczałki, utwór "A mury runą, runą" towarzyszyły protestowi pracowników administracji skarbowej, ale nikt z dyrekcji nie wyszedł do protestujących.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Huawei

Ceny: od 698 do 699 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Huawei

Ceny: od 799 do 825 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 26.06 Katowice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Katowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

283 osoby wzięły udział w konsultacjach dotyczących rewitalizacji Parku Wełnowieckiego i sąsiednich "Alp". . Zdecydowana większość – aż 93,3 proc. - uznała, że na tym obszarze należy postawić na wypoczynek oraz rekreację. Katowiczanie chcą tu m.in. placu zabaw, strefy fitness, boiska wielofunkcyjnego, strefy chilloutu z hamakami i miejscem do grillowania, a także punktu widokowego. Do tego nowych nasadzeń i łąki kwietnej. W sumie do zagospodarowania jest aż 5 hektarów