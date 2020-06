Prasówka Katowice 25.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Katowicach nie minęło Cię nic ważnego

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbywa się 26 czerwca. Wojsko wyprzedaje w piątek atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

To przełom w sprawie doniesień o mobbing, seksistowskie zachowania oraz molestowanie seksualne ujawnione przez fanpejdż ŚUMemes, gdzie studenci skarżyli się na niewłaściwe zachowania swoich wykładowców. Sprawę przypadków molestowania bada już prokuratura, zaś władze uczelni przychyliły się do propozycji studentów i będą rozmawiać o patologiach.

Gwiazdy, mgławice, zorza polarna czy Droga Mleczna - każda fotografia Bartosza Wojczyńskiego jest niezwykła. Pełen pasji astrofotograf ze Śląska opowiada nam o swoich podróżach, obserwacjach nocnego nieba i wydobywaniu ze zdjęć tego, co najlepsze. Ostatnio nakręcił także bijący rekordy popularności w sieci film pokazujący 24 godziny ruchu obrotowego Ziemi. W naszej galerii perełki z jego kolekcji zdjęć, wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat, a także wideo.

To będzie najwyższy budynek w Katowicach. Ma już 50 metrów. KTW II jest wyższy niż Stadion Śląski, a w lipcu ma dogonić biurowiec .KTW I. W tym roku ma zacząć się montaż przeszklonej elewacji. Finał inwestycji TDJ Estate przy Spodku i Rondzie - w 2022 roku. Kompleks zaprojektowali słynni architekci z pracowni Medusa Group. Zobaczcie zdjęcia z budowy z czerwca 2020.

Śląskie. Dotkliwa kara za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

Katowice. Poważny wypadek na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej i Sokolskiej. Samochód osobowy zderzył się z policyjnym radiowozem. Trzy osoby zostały ranne. Na miejscu trwają czynności. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.