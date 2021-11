Prasówka Katowice 20.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Katowicach nie minęło Cię nic ważnego

Łódź ma się z czego cieszyć. Miasto zostało wyróżnione w prestiżowym rankingu Best of The 2022, zestawionym przez redakcję międzynarodowego magazynu National Geographic Traveler. Łódź została wyróżniona jako jedyne polskie miasto. Sukces zawdzięcza zrównoważonemu rozwojowi.

Niezwykły punkt widokowy Skyfall w Warszawie niedługo zacznie przyjmować gości. To świetna atrakcja dla amatorów mocnych wrażeń. Choć o Skyfall jest teraz głośno, w Polsce znaleźć można wiele niezwykłych punktów widokowych. Tarasy, ruchome koła, wieże kościelne, drewniane wartownie – to tylko niektóre z możliwości. Jeśli lubicie podróże, zwiedzanie i niezwykłe widoki, koniecznie sprawdźcie listę 11 niesamowitych punktów widokowych w Polsce!