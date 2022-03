Prasówka Katowice 19.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Katowicach nie minęło Cię nic ważnego

Ukraina już ponad trzy tygodnie odpiera rosyjską agresję. Świat w tym czasie stał się innym miejscem, a skutki konfliktu odczuwane są niemal w każdym zakątku globu. Branża turystyczna zdaje się znowu stać na krawędzi przepaści – zamknięte niebo nad Rosją utrudnia komunikację, uchodźcy chronią się w hotelach, wojna grozi rozlaniem się poza Ukrainę. Jaki wpływ może mieć zbrojny konflikt na polską turystykę przyjazdową i czy cudzoziemcy faktycznie boją się teraz przejeżdżać do Polski? Eksperci wyjaśniają: na razie sytuacja nie jest dramatyczna, ale najbliższej przyszłości nie zna nikt.

Dawny dom studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w ciągu zaledwie paru dni został przystosowany i oddany na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Prace w drugim budynku potrwają jeszcze parę tygodni. W sumie zamieszka w tym miejscu ok. 400 osób.

