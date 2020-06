Prasówka Katowice 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Katowicach nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Katowicach.

📢 Najmodniejsze piekarnie w Katowicach i okolicach. Tutaj kupicie świeży i pachnący chleb w pięknych wnętrzach Delikatesy z pieczywem albo manufaktury pieczywa - tak można by nazwać powstające co rusz nowe piekarnie. Zobacz najładniejsze "bakerys" z Katowic i okolic. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Uchwała odwołująca Alicję Knast nieważna. Jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach unieważnił dziś uchwałę zarządu woj. śląskiego, którą w styczniu tego roku odwołano Alicję Knast ze stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego. To pierwsze zwycięstwo Knast z marszałkiem Jakubem Chełstowskim w sądowej batalii, która może potrwać kilka lat.

📢 Wakacje 2020 all inclusive za granicą. NAJTAŃSZE OFERTY wczasów ze Śląska Zastanawiacie się nad tegorocznymi wakacjami? Wybieracie wypoczynek w domowym zaciszu, ogrodach, na działkach, w górach, czy nad polskim morzem? A może spragnieni doświadczeń, poznawaniu nowych kultur i przeżycia niezapomnianej przygody na wczasach zagranicznych sprawdzacie, gdzie można się już wybrać? Pandemia koronawirusa wielu z nas pokrzyżowała wakacyjne plany. Jednak dla tych, którzy nie zrezygnowali z tych o wyjeździe zagranicznym, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych ofert wakacyjnych, z opcją all inclusive i wylotem z Katowic. Kliknij w galerię zdjęć z opisami. 📢 Trasy pieszo-rowerowe na Jurze. Jak długie, jak długo się jedzie, idzie ZDJĘCIA atrakcji Na Jurze jest coraz więcej ścieżek rowerowych. Mona z nich korzystać także podczas pieszych wycieczek. Cykliści mają szereg wygodnych tras, asfaltowych, biegnących z dala od ruchliwych dróg. Są przeznaczone tylko dla rowerzystów i piechurów.

📢 Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu... bez drzew! Zobaczcie przedwojenne zdjęcia Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zna prawie każdy mieszkaniec regionu. Ruiny zamku w Podzamczu stoją w tym samym miejscu od kilkuset lat, podobnie jak otaczające go wapienne skałki. Warto jednak przyjrzeć się przedwojennym fotografiom tego miejsca, wtedy dopiero widać jak bardzo się zmieniło od tamtych czasów. 📢 Dżem Trzaskowskiego hitem Wiadomości TVP MEMY Dżem kupowany dwa lata temu przez Rafała Trzaskowskiego stał się tematem, który wzięły pod lupę "Wiadomości" TVP. Redaktor Telewizji Polskiej Adrian Gąbka zapytał Trzaskowskiego o jego wizycie na jarmarku i zakup dżemu, w chwili gdy z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywała się defilada. Co na to kandydat na prezydenta i internauci? Dżem Trzaskowskiego spowodował, że sieć zalały memy. Zobacz je w galerii.

📢 Mobbing i seksizm na uczelni. Studenci SUM piszą do ministrów zdrowia i nauki. Proszą o interwencję Reprezentujące studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego NZS chce rozmów na temat sytuacji na SUM. Władze uczelni o zbadanie przypadków podejrzeń o molestowanie zgłosiły do prokuratury 📢 Nie zatrzymał się do kontroli, bo wiózł narkotyki Kara pięciu lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu dopiero po pościgu kierowcy hyundaia. Wcześniej mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mundurowi w jego samochodzie znaleźli narkotyki. 📢 Jaki prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego 2019/2020? Mamy kilka propozycji! Jaki prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego 2019/2020? Jedno jest pewne: nadchodzące zakończenie roku szkolnego będzie inne, niż wszystkie ubiegłe. Zamiast uroczystych akademii, w części szkół dyrektorzy wyznaczą godziny, w których dzieci i młodzież będzie mogła odebrać świadectwa. W innych, już zapowiedziano, że zakończenia roku szkolnego w czerwcu nie będzie, a uczniowie odbiorą cenzurki dopiero we wrześniu. Niemniej część rodziców mimo to planuje podziękować nauczycielom za trud włożony w naukę dzieci w postaci upominku. Nawet jeśli okazja do jego wręczenia nadarzy się za kilka miesięcy.

📢 Najlepsze restauracje w woj. śląskim - KAŻDY POWIAT! Tam warto zjeść Część z restauracji w woj. śląskim nie przetrwała okresu pandemii koronawirusa. Inne walczą teraz o być albo nie być, próbując nadrobić dość długą przerwę, kiedy to lokale musiały być zamknięte. Część z nich ratowała się wówczas chociażby cateringiem. Teraz sytuacja powoli wraca do normy, choć to właśnie w naszym regionie jest wciąż najwięcej zachorowań na COVID-19. Tak więc zalecamy ostrożność i pamięć o wytycznych przeciwepidemicznych! Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się coś zjeść. Na jakiej podstawie przygotowaliśmy nasze zestawienie "Najlepszych Restauracji w woj. śląskim"? W roku 2018 internauci w naszym wielkim plebiscycie “Mistrzowie Smaku” wybrali właśnie TE lokale! Tam warto zjeść!

Sprawdź, która z restauracji wygrała w Twoim mieście czy powiecie - kliknij w "zobacz galerię".

📢 Oto miejsca w Katowicach, które nie zmieniły się od 20 lat. Wybraliśmy TOP 14. Zgodzicie się z nami? Katowice, które nie zmieniły się od 20 lat. Oto lista 14 miejsc, gdzie na co dzień można przenieść się w przeszłość. Dworzec PKS, Separator czy Hotel Katowice. Dla tych obiektów czas się zatrzymał, ale czy to źle? Niektórym przydałby się już mały lifting, inne mają przejść nowoczesną rewolucję. W galerii zdjęć przenosimy się do miejsc, które nie zmieniają się od lat. 📢 Basen Burowiec w Katowicach otwarty [ZDJĘCIA]. To już drugi z trzech basenów w Katowicach We wtorek 16 czerwca 2020, został oficjalnie otwarty drugi z trzech nowych basenów w Katowicach - Basen Burowiec przy ul. Konnej 2. Basen będzie czynny dla mieszkańców Katowic i okolic od środy 17 czerwca od godz. 6 rano. Jako pierwsze do basenu wskoczyły dziewczyny przebrane za syreny. Na kąpiel nie zdecydowali się ani Witold Bańka - szef Światowej Agencji Antydopingowej, ani Marcin Krupa, prezydent Katowic.

