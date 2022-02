Prasówka Katowice 16.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Katowicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Katowice 16.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Od wtorku, 15 lutego, zamknięto część skrzyżowania łączącego ul. Kolistą, Karolinki, 73-go Pułku Piechoty oraz zjazd do ulicy Pszczyńskiej. Ma to związek z trwającą przebudową węzła Giszowiec. Sprawdziliśmy. Robią się korki. Trzeba się z tym liczyć przez kilka miesięcy. Zmiany mają obowiązywać do połowy kwietnia i są związane z naprawami nawierzchni na DK86.