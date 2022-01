Prasówka Katowice 12.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Katowicach nie minęło Cię nic ważnego

Zaczął się rok 2022 i nie ma powodu, by spędzać go na kanapie przed telewizorem. Czekają na nas kolejne wakacje i urlopy, które warto wykorzystać na podróżowanie i zwiedzanie świata. Pandemia koronawirusa wprawdzie utrudnia podróżowanie, ale dla chcącego nic trudnego. Nie macie pomysłu, gdzie spędzić wakacje albo urlop w 2022 r.? Poniżej znajdziecie poradnik podróżniczy na nadchodzący rok z propozycjami destynacji na każdy miesiąc.

Prasówka 12.01 Katowice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Katowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przyszedł rok 2022, a wraz z nim nowe możliwości podróżowania i uprawiania turystyki. Choć pandemia koronawirusa nie zachęca do dalekich podróży, to jednak turystyka krajowa ma wiele do zaoferowania. W 2022 r. czekają na nas nowe atrakcje turystyczne. Zobaczcie, gdzie warto wybrać się w nadchodzącym roku – oto nowe atrakcje turystyczne na 2022 rok dla fanów przyrody, niezwykłych muzeów, podziemnych kazamatów i adrenaliny na wysokości.