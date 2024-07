Prasówka 28.07.2024 Katowice. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Katowic

27 lipca, w upalną sobotę, na katowickim Rynku - tuż przed Teatrem Śląskim - odbyła się druga wakacyjna potańcówka, w ramach trzeciej już edycji wydarzenia organizowanego pod hasłem "Roztańczony Wyspiański". Przez wszystkie sobotnie wieczory, aż do końca sierpnia, plac przed Teatrem Śląskim będzie się zamieniał w parkiet taneczny. Wstęp wolny dla wszystkich.

Bezpłatne autobusy dla uczestników tegorocznego OFF Festivalu w Katowicach. To dobre informacje dla wszystkich, którzy wybierają się na początku sierpnia, by spotkać się z muzycznymi gwiazdami. Dodatkowo, autobusy linii 110 i 900 będą obsługiwać przystanek Muchowiec Lotnisko Pole Namiotowe.