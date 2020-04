Pożar w Katowicach. Płoną podkłady kolejowe przy ulicy Kuśnierskiej. W akcji 9 zastępów straży pożarnej

W piątek (3.04) około godz. 4 nad ranem służby zostały zaalarmowane o pożarze podkładów kolejowych przy ulicy Kuśnierskiej w Katowicach. Od razu na miejsce zdarzenia skierowano trzy zastępy straży pożarnej. W trakcie akcji konieczne było skierowanie dodatkowych sił w pobliżu nastawni kolejowej. W sumie działa tam obecnie 9 zastępów straży pożarnej.

- Podkłady zajmują ok. 300 metrów kwadratowych i sięgają 5 metrów. To duża powierzchnia, co utrudnia akcję. Zaangażowano w nią ciężki sprzęt z zarządzania kryzysowego. Za jego pomocą podkłady są przerzucane i w ten sposób dogaszany jest ogień - tłumaczy kpt. Adam Kryla, z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.