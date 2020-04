Powstał Katowicki Pakiet NGO. To zestaw działań pomocowych dla organizacji pozarządowych na czas pandemii koronawirusa

– Aktywność NGO bardzo często polega na spotykaniu się z ludźmi w rozmaitych formach – są to aktywności sportowe, spotkania kulturalne, kluby seniora itp. Niestety dziś takie działania nie są możliwe. Dlatego postanowiliśmy przygotować Katowicki Pakiet NGO, którego celem jest uratowanie naszych organizacji pozarządowych, by po zakończeniu epidemii mogły od razu wrócić do realizacji swoich działań – zapowiada prezydent.

Katowicki Pakiet NGO to zestaw działań kierowanych do organizacji pozarządowych, których w Katowicach jest ponad 1650. Program - podobnie jak Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy - ma przeciwdziałać negatywnym skutkom spowodowanym przez pandemię koronawirusa.

Pakiet opiera się na pięciu filarach. Pierwszy to zwolnienia z czynszu w miejskich lokalach. Te organizacje, które na mocy obowiązujących przepisów bądź wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych wprowadzonych ograniczeń epidemicznych zaprzestały działalności w lokalu, musiały zawiesić lub zamknąć działalność, zostaną zwolnione z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań. Takich organizacji jest w mieście 82. To nie koniec. Po wznowieniu działalności, przez okres tzw. rozruchu, czyli przez trzy miesiące, organizacje zostaną zwolnione z 50 proc. czynszu (płatności za wspomniane 3 miesiące będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy).

– Zależy nam na elastycznym podejściu do wszystkich zadań realizowanych przez NGOsy na zlecenie miasta. Chodzi zarówno o podpisane już umowy, jak i te, które będziemy podpisywać. Zależy nam na tym, by zadania, jeżeli tylko jest taka możliwość, zostały zrealizowane, bo ich beneficjentami są tysiące mieszkańców Katowic. W niektórych przypadkach być może wystarczy przesunąć termin realizacji zadań w tym roku, a część zadań może być realizowanych on-line. Jesteśmy otwarci na pomysły NGOsów i będziemy podpisywać stosowne umowy lub aneksować te już obowiązujące – wyjaśnia Krupa.

- Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej w ramach Katowickiego Pakietu NGO należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski. Będą one maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa, by każdy podmiot NGO mógł szybko ubiegać się o pomoc. W żadnym programie nie jesteśmy wstanie przewidzieć wszystkiego – dlatego każdą sprawę z jaką trafią do nas NGOsy będziemy rozpatrywać indywidualnie – zapewnia Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, która będzie koordynować akcją pomocową dla NGO.

Szczegółowe informacje będą dostępne od piątku, 17 kwietnia na katowice.eu/ngo. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 2593-746 lub 2593-118 lub drogą mailową agnieszka.lis@katowice.eu, natalia.bajorek@katowice.eu.