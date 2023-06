Powstał film z udziałem uczestników Tauron Nowa Muzyka. Instalacja „Enter” zadebiutowała na festiwalu w Polsce!

- Moimi ostatnimi realizacjami są interaktywne instalacje świetlne, oparte na programowaniu. Wspólnie z Arkiem, który zajmuje się częścią audio, poświęcamy w pracowni dużo czasu na szukanie sposobów, które zaangażują odbiorców do interakcji. W Enterze tematem przewodnim jest rozwój interfejsów, którymi posługujemy się w pracy. Można się spodziewać, że dotychczasowe metody pracy na komputerze (klawiatura, myszka) wkrótce będą zmieniać się na bardziej naturalne - dlatego do tej instalacji zaangażowaliśmy śledzenie ruchu i manipulacje głosem. Staram się w maksymalny sposób korzystać z dostępnych technologii, łączyć je i dużo eksperymentować - czego wynikiem są autorskie rozwiązania techniczne, które opracowujemy razem z moim bratem Kubą. Tauron Nowa Muzyka to dla nas wyjątkowy festiwal, ponieważ wielu występujących tam wykonawców - tak jak my - szuka nietypowych rozwiązań z pogranicza różnych dziedzin – mówi na temat instalacji „Enter” Ksawery Kirklewski.