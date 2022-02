Powołano pełnomocnika ds. klimatu w Katowicach. Została nim Beata Urych

Powołano pełnomocnika ds. klimatu w Katowicach

Kilka dni temu przez Katowice przeszła wichura, a trzy lata temu miasto dotknęła największa ulewa w historii pomiarów opadów deszczu, która spowodowała wiele szkód. poczyniła wiele szkód. Zmiany klimatu są zauważalne. Upały, ulewy, wichury czy burze są ich efektami.

Dlatego też Katowice wychodzą naprzeciw potrzebom związanym z adaptacją do zmian. Żeby usystematyzować wszystkie działania prezydent Marcin Krupa powołał właśnie pełnomocnika ds. klimatu. Została nim Beata Urych. Do tej pory działała ona w zespole ds. opracowania, koordynacji oraz monitorowania planów i programów związanych z mitygacją i adaptacją do zmian klimatu dla miasta Katowice oraz w Radzie ds. Poprawy Jakości Powietrza.