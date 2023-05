Potrącenie 19-latki w Katowicach. Kolejna rozprawa kierowcy autobusu już w poniedziałek

- W mojej ocenie osoby te były agresywne i nastawione na wejście do kabiny kierowcy. Wskazywał na to fakt, że kierowali się do jego drzwi, a nie do innych. Słyszałam krzyki. Byłam przestraszona. Czułam się zagrożona. Następnie autobus ruszył do przodu. Nie poczułam żadnego uderzenia. Nie poczułam, żeby autobus przejechał po jakiejś przeszkodzie. Nie widziałam, czy kogoś potrącił. Nie wiedziałam co działo się przed przednią szybą autobusu. Słyszałam krzyki wielu ludzi. Autobus ruszył szybko i na końcu, zamiast skręcić do dworca to pojechał prosto - wyjaśnia.