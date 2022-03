Poszukiwany listem gończym 49-letni zabójca został zatrzymany przez Policję Śląską. Wróci do więzienia w celu odbycia pozostałej części kary

Nie dotrzymywał warunków zwolnienia warunkowego

Jak twierdzi policja, poszukiwanego 49-latka sąd skazał już wcześniej prawomocnym wyrokiem sądu na karę dwudziestu pięciu lat pozbawienia wolności za zabójstwo kobiety na tle rabunkowym. Po odbyciu większości kary, mężczyzna został warunkowo zwolniony. W związku z tym, że nie dotrzymywał on warunków zwolnienia, w kwietniu 2021 roku Sąd Okręgowy w Opolu wydał za nim list gończy , by ponownie osadzić go w więzieniu.

Namierzony podczas kilkudniowego pobytu w Piotrkowie Trybunalskim

Początkowo, sprawę oskarżonego o zabójstwo mężczyzny prowadzili piekarscy kryminalni, ale w styczniu tego roku przejęli ją śląscy funkcjonariusze, którzy ustalili, że 49-latek przebywa w Holandii. W związku z tym, sąd wydał za oskarżonym również Europejski Nakaz Aresztowania. Policja Śląska namierzyła zabójcę w Polsce, podczas jego kilkudniowego pobytu w Piotrkowie Trybunalskim. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w mieszkaniu, w którym ukrywał się, a następnie oddelegowali go do aresztu, skąd trafi do docelowej jednostki penitencjarnej. Tam odbędzie on pozostałą część kary z zasądzonych mu dwudziestu pięciu lat więzienia.

Oprac. Monika Jaracz / Policja Śląska