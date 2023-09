Porywające premiery w kinach Helios. Co zobaczymy na ekranie?

W najbliższy piątek na ekrany wchodzi także wyczekiwana nowość – „Piła X”. John Kramer powraca w filmie, którego fabuła rozgrywa się pomiędzy pierwszą i drugą częścią serii. Zmagający się z nowotworem bohater wyrusza do Meksyku, by poddać się tam eksperymentalnemu leczeniu. Orientuje się jednak, że padł ofiarą oszustów, żerujących na ludzkim cierpieniu. Jigsaw przygotowuje więc zemstę, pełną skomplikowanych i okrutnych pułapek, które okażą się terapią szokową…

Gorącą premierą tego tygodnia jest „Doppelgänger. Sobowtór” – polski thriller, który przenosi widzów w rzeczywistość przełomu lat 70. i 80. Po obu stronach żelaznej kurtyny mieszkają dwaj bohaterowie, którzy pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Hans przebywa w Strasburgu, gdzie prowadzi działalność szpiegowską. Tymczasem pracownik gdańskiej stoczni, Jan Bitner, bada zagadkę swojego pochodzenia. Życiorysy Hansa i Jana zaczynają zbliżać się do siebie, a wątek szpiegowski przeplata się z przejmującym poszukiwaniem własnej tożsamości…

Ponadto w repertuarze znajdą się największe kinowe hity ostatnich tygodni. „Niezniszczalni 4” to gratka dla fanów kina akcji. Tym razem bohaterowie muszą odbić z rąk terrorystów broń zagrażającą bezpieczeństwu świata, w czym pomogą im nowi członkowie ekipy. W zupełnie inną rzeczywistość przenosi widzów „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland, oparta na relacjach z granicy polsko-białoruskiej. Historie widziane oczami uchodźców, aktywistów i strażników przeplatają się ze sobą, ukazując trudne dylematy moralne. Polską nowością są też „Teściowie 2” – kontynuacja

W kinach pojawią się również premierowe seanse filmu science-fiction „Twórca”. Dzieło ukazuje wojnę między ludźmi a siłami sztucznej inteligencji. Joshua, były agent służb specjalnych, otrzymuje misję wytropienia i zlikwidowania twórcy najbardziej zaawansowanej technologicznie broni. Ta, choć ma szansę przyczynić się do zakończenia wojny, może również unicestwić całą ludzkość. Joshua odkrywa, że śmiercionośną bronią jest sztuczna inteligencja w postaci małego dziecka…

przebojowej komedii, przedstawiająca kontrasty między przyszłymi członkami rodziny. Kinomani przekonają się, czy tym razem w końcu dojdzie do wyczekiwanego ślubu. Na ekranach wyświetlony zostanie również film familijny „Kosmici w mojej szkole”. Przyjaźni kosmici muszą sprzymierzyć się z nastolatkiem, aby uratować świat od groźnego galaktycznego złoczyńcy…

W niedzielę, 1 października, wyświetlane będą także przedpremierowe pokazy animacji, której wyczekują najmłodsi – „Psi Patrol: Wielki film”. W Mieście Przygód rozbija się magiczny meteor, dzięki czemu szczeniaki zyskują supermoce! Ich radość nie trwa jednak długo, gdyż na horyzoncie czai się ich arcyrywal – Humdinger, w dodatku sprzymierzony z szalonym naukowcem. Bohaterskie pieski muszą wkroczyć do akcji, powstrzymać złoczyńców i uratować miasto.

W wybranych kinach sieci na miłośników teatru i sztuki czekają wyjątkowe projekty specjalne. Helios poleca film „Cézanne – portrety życia”, którego projekcja odbędzie się 1 października. Dokument ukazuje w sposób dostosowany do warunków kinowych dzieła wizjonerskiego artysty. Z kolei 4 i 7 października do kin wkroczy brytyjski teatr i spektakl „A Little Life”, który nad Tamizą jest już hitem.