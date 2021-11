Porcupine Tree zagra w katowickim Spodku. Legendarna rockowa formacja powraca po długiej przerwie

loża - 399 zł.

"To będzie z pewnością wyjątkowy wieczór, podczas którego Porcupine Tree przedstawią to co stworzyli najlepszego. Koncert będzie trwał prawie 180 minut i będzie podzielony na dwie części" - zapowiada organizator, czyli "Rock-Serwis".

Nowy studyjny album Porcupine Tree - zatytułowany „Closure/Continuation” - ukaże się 24 czerwca. Całość promuje kompozycja „Harridan”.

VIDEO https://www.youtube.com/embed/AW5v4Ohxk5k

> - „Harridan” i kilka innych nowych utworów powstały wkrótce po premierze „The Incident”. Na początku, zajmowały one katalog na dysku komputera zatytułowany PT2012, potem PT2015, PT2018 i tak dalej. Bywało, że o nich zapominaliśmy, a bywało też tak, że bardzo chcieliśmy je ukończyć. Kiedy ich posłuchaliśmy było jasne, że w niczym nie przypominały tego, co robiliśmy poza zespołem - napisali muzycy w oficjalnym komunikacie udostępnionym na stronie internetowej.

Porcupine Tree to jeden z najważniejszych progrockowych zespołów ostatnich kilku dekad. Brytyjska formacja powstała w drugiej połowie lat osiemdziesiątych - pierwotnie jako solowy projekt Stevena Wilsona. Kilka lat później została przekształcona w kwartet. Grupa do tej pory nagrała dziesięć studyjnych albumów - ostatni z nich, "The Incident", ukazał się w 2009 roku. W kwietniu 2013 zespół oficjalnie zawiesił działalność na czas nieokreślony. Porcupine Tree obecnie jest triem - w składzie znajdują się Richard Barbieri, Steven Wilson i Gavin Harrison.

Formacja bardzo często odwiedzała nasz kraj - w czasie swojej działalności zagrała nad Wisłą ponad 20 koncertów, m.in. w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu.