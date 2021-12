Ponad 6 mln zł dla województwa śląskiego, przede wszystkim na służbę zdrowia. Do jakich miast trafią środki?

Większość środków trafi do szpitali w całym regionie

Umowy, dzięki którym samorządy z naszego województwa otrzymają kolejne rządowe środki, podpisano w poniedziałek 13 grudnia w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Dodatkowe 6 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa trafiły do województwa śląskiego. Zostaną one przeznaczone przede wszystkim na zadania związane z ochroną zdrowia oraz infrastrukturą drogową. Mówimy tu m. in. o szpitalu w Pyskowicach, Chorzowie czy w Rudzie Śląskiej - mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Szpital w Pyskowicach otrzyma 2,7 mln zł, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego. Placówka zyska tomograf komputerowy, laparoskop i mammograf. Prawie połowię mniej, bo 1,4 mln zł, trafi do Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, który zakupi aparaturę medyczną dla oddziału ginekologiczno-położniczego i neurologicznego.

Do Rudy Śląskiej powędruje 625 tys. zł. To pieniądze na zakup zestawu videobronchoskopu oraz ultrasonografu do diagnostyki wysokospecjalistycznej. Ze środków skorzysta też Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu. Za 400 tys. zł zakupiony zostanie tomograf komputerowy oka, a także urządzenia medyczne, które pomogą pacjentom w rehabilitacji po przebyciu koronawirusa.