Ponad 400 testów na koronawirusa w Szpitalu Murcki. Trwają dezynfekcje oddziałów. Lecznica szykuje się do ponownego otwarcia

Równolegle prowadzona była dezynfekcja szpitalnych oddziałów. - Dezynfekcje to w zasadzie proces ciągły, w tej chwili kończona jest ta w budynku chirurgii i interny – dodaje Zaczek.

Szpital Murcki, jedyny miejski szpital w Katowicach, został zamknięty na początku maja. Pierwszy przypadek koronawirusa zdiagnozowano tu jeszcze w piątek, 1 maja. Kilka dni później wstrzymano przyjęcia na wszystkie oddziały, ewakuowano też większość pacjentów, część do izolatoriów, pozostałych wypisano do domów. Ruszyły też testy personelu i pacjentów. Ostatecznie wykonano ponad 400 badań.

W szpitalu przebywa obecnie kilkudziesięciu pacjentów: 30 osób w zakładzie opiekuńczo – pielęgnacyjnym i jedna na oddziale rehabilitacji kardiologicznej. - Nie mieliśmy możliwości ewakuacji tak dużej liczby pacjentów z zakładu opiekuńczo – pielęgnacyjnego, więc przebywali na oddziale bez przerwy, ale w izolacji, udało nam się też zapewnić konieczny personel. Natomiast na rehabilitacji kardiologicznej pacjent został ze względu na sytuację rodzinną – wyjaśnia prezes spółki.

W przyszłym tygodniu ruszą poradnie i pierwsze dwa oddziały

Lecznica wciąż nie przyjmuje, ale prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zaczną działać przyszpitalne poradnie, następnie również dwa pierwsze oddziały.

- Powoli przymierzamy się do otwarcia. Pracujemy nad przygotowaniem procedur bezpieczeństwa, żeby sytuacja z którą mamy do czynienia, już się nie powtórzyła. Niestety nie jest to łatwe ze względu na strukturę szpitala i naszą pawilonową zabudowę – tłumaczy Krzysztof Zaczek.