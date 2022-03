Ponad 150 ton darów i pomoc dla blisko 1300 obywateli Ukrainy. Tak Katowice wspierają uchodźców. Przedstawiono pierwsze statystyki

Wsparcie dla ponad 1000 potrzebujących

Nieustannie rozszerzana jest też baza łóżkowa dla obywateli Ukrainy. Do akcji włączane są kolejne obiekty na terenie Katowic. W tej chwili miasto uruchomiło 300 miejsc noclegowych. Zdecydowana większość z nich jest zajęta.

Prawie 140 palet z zebranymi darami przetransportowano do potrzebujących. Ponad 100 zostało wysłanych bezpośrednio na Ukrainę – do Lwowa i Kijowa. Pozostałe trafiły do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W magazynach znajduje się jeszcze 41 palet z środkami czystości i higieny osobistej, 8 palet z żywnością, 11 palet z wodą i 12 palet ze słodkimi napami. W ciągu najbliższych dniach te produkty także zostaną dostarczone do potrzebujących.