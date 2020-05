Ponad 150 architektów z Polski i świata zakwalifikowało się do konkursu na zaprojektowanie parkingu w Strefie Kultury

Parking Wielopoziomowy w Strefie Kultury docelowo ma pomieścić od 1300 do 1500 samochodów i ma kosztować ok. 70 mln złotych. Chętnych do zaprojektowania tego obiektu nie brakowało. Te wnioski, które spełniały wymogi formalne, zostały zakwalifikowane do pierwszego etapu konkursu. Wśród nich znaleźli się architekci z całej Polski i nie tylko:

Wpływ na liczbę zgłoszeń ma również fakt, że konkurs jest dwuetapowy. - Na pierwszy etap należy przygotować prace studialne, które nie wymagają dużych nakładów pracy. To oznacza, że każdy architekt może zaprezentować swoją koncepcję, właściwie jej pierwszy szkic, a jednocześnie ma szansę zakwalifikować się do drugiego etapu, do którego zostaną zaproszone najlepiej rokujące pracownie – mówił kilka tygodni temu na łamach Dziennika Zachodniego Mikołaj Machulik, szef katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Pracownie mają czas na złożenie pierwszych prac do 23 czerwca. Bardziej zaawansowane projekty architekci będą mogli z kolei składać do 21 sierpnia, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone najprawdopodobniej we wrześniu tego roku.

Parking, który powstanie w Strefie Kultury ma pomieścić docelowo od 1300 do 1500 samochodów, a koszt jego budowy wyniesie ok. 70 mln złotych.