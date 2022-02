Policjanci z Katowic uratowali życie seniorce. Od kilku dni nie mogła uwolnić się spod sterty przedmiotów znalezionych na śmietniku

Policjanci uratowali życie seniorki

Dzielnicowi z katowickiej "dwójki", sierż. szt. Kamil Kalębka i st. asp. Konradem Stroińskim, podjęli interwencję z powiatowym inspektorem sanitarnym wobec jednej z mieszkanek osiedla Kukuczki. Starsza, schorowana kobieta, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji socjalno-bytowej, znosiła do mieszkania różnego rodzaju odpady komunalne. U kobiety miała zostać przeprowadzona wizja lokalna w celu udzielenia jej stosownej pomocy.

Kiedy policjanci wraz z innymi służbami zapukali do drzwi, nikt w mieszkaniu nie zareagował.

- Mundurowi natychmiast zapytali sąsiadów, czy wiedzą może co się dzieje ze starszą panią. Sprawdzono również katowickie szpitale, czy kobieta w ostatnim czasie nie była przyjęta do jednego z nich. Kiedy okazało się, że nikt seniorki nie widział od tygodnia, dzielnicowi podjęli decyzje o siłowym wejściu do mieszkania. Mieli świadomość, że seniorka jest osobą bardzo schorowaną i może potrzebować natychmiastowej pomocy - relacjonuje katowicka policja.