Policjanci z Katowic odzyskali samochód skradziony przez obywatela Uzbekistanu. Mężczyzna odjechał nim ze sklepowego parkingu

Odjechał samochodem, kiedy właściciel robił zakupy

Katowiccy policjanci odzyskali skradziony samochód marki renault scenic i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o jego kradzież. 27-letni obywatel Uzbekistanu na czas trwającego postępowania został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Do kradzieży pojazdu doszło pod koniec listopada ubiegłego roku. Funkcjonariusze ustalili, że do Polski w celu zakupu samochodu przyjechało wtedy dwóch obywateli Uzbekistanu, którzy na co dzień studiują na Łotwie. Ich rodak pracujący w Polsce obiecał im pomóc w zakupie samochodu. Po kilku dniach poszukiwań panowie kupili samochód na terenie Małopolski.

Przed powrotem na Łotwę, przez kilka dni mieszkali w jednym z katowickich hosteli. Razem również wyjeżdżali codziennie po zakupy. To właśnie podczas jednego z takich wyjazdów 27-latek pozostał w samochodzie, kiedy dwóch studentów poszło do sklepu.