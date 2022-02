Policja zatrzymała mężczyznę, który pobił ochroniarza marketu metalowym prętem. To nie pierwsze takie zdarzenie z jego udziałem

To nie pierwsze przewinienie zatrzymanego

Do zdarzenia doszło na początku miesiąca. Młody mężczyzna wszedł do marketu, żeby zrobić zakupy. Kiedy koszyk był już pełny, przejechał przez linię kas, nie płaca za towar. Na parking wybiegł za nim ochroniarz, który usiłował zapobiec kradzieży. 21-latek, chcąc zatrzymać skradziony towar, więc uderzył go metalowym prętem w głowę.

Towar o wartości ponad 800 złotych odzyskano, ale sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i zaczął się ukrywać. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Wtedy okazało się, że mężczyzna ma już na koncie podobne rozboje, do których doszło w markecie przy ul. Granicznej oraz na ul. Brynowskiej.

- Podejrzany ukradł alkohol o wartości prawie 700 zł i groził ochroniarzowi sklepu nożem, natomiast na przystanku, grożąc kobiecie, ukradł jej portfel z gotówką i biżuterię - poinformowali policjanci z Katowic.

Zatrzymany został osadzony w policyjnym areszcie. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 12 lat więzienia.