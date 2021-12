Pogrzeb Andrzeja Rozpłochowskiego w Katowicach. Na uroczystości był premier Mateusz Morawiecki

Pogrzeb Andrzeja Rozpłochowskiego odbył się w kościele Mariackim w Katowicach. W uroczystości wzięli udział bliscy zmarłego, przedstawiciele regionalnych władz oraz związkowcy. Jego śmierć przyjęto z ogromnym żalem. To on w sierpniu 1980 r. stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Hucie Katowice.

– Bez Andrzeja Rozpłochowskiego nie mielibyśmy dzisiaj Solidarności – mówił podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki. – To jego determinacja po 31 sierpnia 1980 roku doprowadziła do podpisania 11 września porozumienia katowickiego. Bez niego nie byłoby Solidarności jako związku zawodowego, który objął cały kraj. Jego wola i determinacja doprowadziły do tego, że Solidarność powstała – dodaje.

Działacz antykomunistyczny od dłuższego czasu walczył o życie w szpitalu MSWiA w Katowicach, do którego trafił w wyniku zakażenia koronawirusa. Stan Rozpłochowskiego określano jako ciężki.

– Nie ma takich słów, które by wyraziły to co czujemy w naszych sercach żegnając dzisiaj legendarnego przywódcę Solidarności, a zarazem dobrego, uczciwego, ciepłego i uśmiechniętego człowieka – przyznaje Piotr Duda, przewodniczący Solidarności. – To bardzo trudne dla nas chwile. Czekaliśmy na Ciebie Andrzeju i modliliśmy się o Twój powrót do zdrowia… – dodał.

Po mszy pogrzebowej, Rozpłochowski spoczął na cmentarzu przy ul. Francuskiej. – Wolną Polskę zdobyli ludzie gwałtowni, którzy chcieli budować wspólne dobro i wolną ojczyznę. Do takich niewątpliwie należał śp. Andrzej, którego dziś żegnamy – mówił abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.