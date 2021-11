Pogoda tygodniowa dla Katowic. Prognoza na 7 dni, od jutra (3.11) do wtorku

Sprawdź, czy będzie dobra pogoda do zbierania kasztanów w Katowicach w najbliższym tygodniu

Pogodę na tydzień dla Katowic warto znać, jeśli planujesz jakiekolwiek aktywności na dworze. Znajomość prognozy pogody na 7 dni przyda ci się również, aby wiedzieć, w co się ubrać, by nie zmarznąć i się nie przegrzać. Sprawdź, jakie temperatury meteorolodzy przewidują w najbliższym tygodniu, od środy (3.11) do wtorku (9.11). Dzięki znajomości prognozy pogody dla Katowic na tydzień będziesz gotowy na każdą sytuację pogodową.

Pogoda na tydzień w Katowicach: środa, 3.11 W ciągu dnia w środę w Katowicach w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 14°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 7°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Katowicach w środę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Katowic, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowy. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Katowicach w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 13 do 15 °C, min. temp. 6 do 8 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 3.11.2021: Temperatura w dzień: 14°C.

Temperatura w nocy: 7°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.4

Pogoda na tydzień w Katowicach: czwartek, 4.11 Spodziewana temperatura w czwartek w Katowicach to 14°C. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu 3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Katowicach w czwartek wynosić będzie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Katowic, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Katowicach w czwartek:

lekki deszcz. Maks. temp. 13 do 15 °C, min. temp. 2 do 4 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 4.11.2021: Temperatura w dzień: 14°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6