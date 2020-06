Pogoda na tydzień w Katowicach. Sprawdź pogodę na najbliższe 7 dni od jutra (11.06) do środy

Pogoda tygodniowa dla Katowic jest już tutaj. Sprawdź prognozy pogody na najbliższych 7 dni w Katowicach i zaplanuj ten tydzień. Podajemy prognozy pogody na każdy dzień osobno, począwszy od jutra (11.06), skończywszy na prognozie pogody na środy, 11.06. Możesz tu sprawdzić nie tylko, jaka będzie temperatura w Katowicach w najbliższym tygodniu, ale także prędkość i kierunek wiatru czy przewidywane opady. Przygotuj się na ten tydzień.

Pogoda na tydzień w Katowicach: czwartek, 11.06 Za dnia w Katowicach słupki rtęci powinny pokazać 23°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 13°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Katowicach w czwartek wynosić będzie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 4 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Katowic, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 6 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-zachodni. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Katowicach w czwartek:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Katowic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 11.06.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 6 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.6

Polecamy na każdą pogodę Tu jeździ najwięcej turystów - najpopularniejsze miejsca

Pogoda na tydzień w Katowicach: piątek, 12.06 W ciągu dnia w piątek w Katowicach w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 26°C. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 15°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Katowicach będzie na poziomie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Katowic, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północno-wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Katowicach w piątek:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Katowic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 12.06.2020: Temperatura w dzień: 26°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.4

Polecamy na każdą pogodę Przez makijaż ślubny nie rozpoznał panny młodej

Pogoda na tydzień w Katowicach: sobota, 13.06 Spodziewana temperatura w sobotę w Katowicach to 29°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 17°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Katowicach w sobotę wynosić będzie 30%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Katowic, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 19°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie wschodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Katowicach w sobotę:

częściowe zachmurzenie, możliwa burza z piorunami. Maks. temp. 28 do 30 °C, min. temp. 16 do 18 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Katowic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 13.06.2020: Temperatura w dzień: 29°C.

Temperatura w nocy: 17°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 30%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 7.0

Polecamy na każdą pogodę Top 10 najbardziej nietypowych zwyczajów ślubnych

Pogoda na tydzień w Katowicach: niedziela, 14.06 Za dnia w Katowicach słupki rtęci powinny pokazać 24°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 14°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Katowicach w niedzielę wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Katowic, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 19°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie wschodnio-północny.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Katowicach w niedzielę:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Katowic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 14.06.2020: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.4

Polecamy na każdą pogodę Tego nie wolno ci robić! Top 15 najgorszych wtop na weselu

Pogoda na tydzień w Katowicach: poniedziałek, 15.06 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Katowicach to 23°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 13°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Katowicach w poniedziałek wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Katowic, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie wschodnio-północny.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Katowicach w poniedziałek:

burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Katowic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 15.06.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 7.0

Polecamy na każdą pogodę Ranking najseksowniejszych zawodów. Twój też tu jest?

Pogoda na tydzień w Katowicach: wtorek, 16.06 Za dnia w Katowicach słupki rtęci powinny pokazać 23°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 13°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Katowicach będzie na poziomie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Katowic, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północny.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Katowicach we wtorek:

burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Katowic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 16.06.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 7.0

Polecamy na każdą pogodę Top 11 błędów popełnianych przez początkujących kierowców

Pogoda na tydzień w Katowicach: środa, 17.06 W ciągu dnia w środę w Katowicach w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 22°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 13°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Katowicach wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Katowic, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północno-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Katowicach w środę:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Katowic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 17.06.2020: Temperatura w dzień: 22°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 7.0

Polecamy na każdą pogodę Trzymaj się z dala od tych urządzeń! Promieniowanie szkodzi

Wybory 2020. Jakie kompetencje ma prezydent?