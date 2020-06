Pogoda na sobotę. Upał, burze i grad. To będzie najcieplejszy dzień wiosny 2020

Wszystkie zapowiedzi pogodowe na najbliższe godziny i dni, zwłaszcza na sobotę, zaczynają się tak:

możliwe są burze o różnym natężeniu

może spaść do 30 mm deszczu

może spaść grad do 3 cm średnicy

podczas burz uwaga na wiatr od 70 do 90 km/h

Powinniśmy jednak pamiętać, że nie ma czegoś takiego, jak jedna ogólna prognoza pogody dla wszystkich, bo klimat składa się z mikroklimatów. Doświadczył tego niejeden kierowca, który wyjeżdżając spod domu podczas deszczu, włączył wycieraczki, a po kilkuset przejechanych metrach musiał je wyłączyć, bo tam, gdzie jest nie pada i nie padało.

Pogoda na sobotę 13 czerwca. To będzie najgorętszy dzień wiosny 2020

To samo odnosi się do tych najgroźniejszych zjawisk meteorologicznych, z którymi będziemy mieli do czynienia szczególnie w sobotę, 13 czerwca. We wszystkich ostrzeżeniach przed burzami pojawia się też województwo śląskie, ale przecież wydłużony weekend sprzyja podróżowaniu w inne rejony kraju, dlatego te przestrogi dotyczą każdego z nas i wszędzie.