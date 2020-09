Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej ZTM. Bilety na autobus, tramwaj i trolejbus droższe przez koronawirusa

To już prawie pewne, że w 2021 roku zapłacimy więcej za komunikację publiczną, której organizatorem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To cena pandemii COVID-19, z powodu której miasta dopłacą do transportu 20 milionów złotych. - Zobaczymy, na jakim poziomie zamkniemy tegoroczny budżet i dopiero wtedy będziemy uwzględniać zmiany w taryfie biletowej - zapowiedział Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

W środę, 2 września, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, odbył się panel dyskusyjny, na którym Grzegorz Kwitek (członek zarządu GZM) zapowiedział, że część kosztów pandemii COVID-19 w zakresie transportu publicznego będą musieli pokryć pasażerowie. - Przeprowadziliśmy dyskusję wewnętrzną, podczas której zastanawialiśmy się, skąd wziąć pieniądze na dodatkowe wydatki. Myślę, że trzeba podzielić je po równo pomiędzy miastami i pasażerami - wyjawił Kwitek. - Nie planujemy drastycznych podwyżek. Zobaczymy, na jakim poziomie zamkniemy tegoroczny budżet i dopiero wtedy będziemy uwzględniać zmiany w taryfie biletowej. Musimy pamiętać, że ceny od lat utrzymują się na podobnym poziomie, a koszty stale rosną - podkreślił członek zarządu GZM.

Na początku epidemii koronawirusa w Polsce, kiedy wprowadzone zostały najostrzejsze restrykcje, w czarnych scenariuszach przewidywano, że na organizację transportu przez GZM zabraknie 100 milionów złotych. - W pierwszym okresie spadek dochodów z biletów sięgnął blisko 90 proc. - wyjaśnił Kwitek. Aktualnie spadek szacuje się na 30-40 proc. - Szacujemy, że różnica pomiędzy założeniami, a tym co w rzeczywistości będziemy musieli rozliczyć z gminami, wyniesie około 20 milionów złotych. To koszt, który gminy będą musiały ponieść dodatkowo ze względu na spadek sprzedaży biletów - zapowiedział Kwitek. Zgodził się z nim obecny podczas panelu Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. - Myślę, że wszyscy będziemy musieli dołożyć, ponieważ nie ma dla tego alternatywy - powiedział wiceprezydent Katowic. Do tego GZM zapłaciło już ponad 2,5 miliona złotych na środki do dezynfekcji pojazdów komunikacji publicznej. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości część odniesionych podczas pandemii strat będą musieli wziąć na swoje barki pasażerowie, którzy za bilety zapłacą więcej.

