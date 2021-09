Podczas EKG w Katowicach wręczono statuetki "Promotor Polski". Laureatami nagrody Krzysztof Składowski, Robert Konieczny i Maciej Pieprzyca

Wręczenie statuetek Promotorom Polski na Śląsku podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dokonali tego prof. Jerzy Buzek, europoseł, były premier RP oraz przewodniczący europarlamentu, Wojciech Kuśpik, prezes Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Uroczystość poprowadził Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

W tym roku doceniono architekta Roberta Koniecznego, reżysera i scenarzystę Macieja Pieprzycę oraz onkologa, profesora Krzysztofa Składowskiego, dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

- Byłem już promotorem doktoratów i przewodów habilitacyjnych. Być promotorem całego kraju to co innego. To jest dla mnie zaskoczenie. Zastanawiałem się, za co? Oczywiście chodzi o instytut, który w przyszłym roku będzie obchodził 70 lat. Mam honor i zaszczyt reprezentować placówkę naprawdę wyjątkową - zaznaczał profesor Krzysztof Składowski.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od ponad 30 lat organizuje dla firm Konkurs „Teraz Polska” na najlepsze produkty, usługi i innowacje. Od 2017 roku nagradza i promuje również osiągane lokalnie sukcesy Polaków i rodzimą przedsiębiorczość.